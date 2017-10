Actrice Mayim Bialik boos over kritiek op Weinstein-artikel

Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij Mayim, die in haar essay benadrukt dat er geen excuus is voor misbruik. Gisteren plaatste ze een statement op Twitter. ,,Een aantal mensen heeft mijn woorden uit hun context gehaald, waardoor het lijkt dat ik vrouwen de schuld geef van hun misbruik vanwege hun kleding of houding. Iedereen die me kent weet dat dat absurd is", laat ze onder meer weten. ,,Het is verdrietig dat mensen zo gemeen zijn terwijl het mijn levensdoel is om de positie van vrouwen te verbeteren".