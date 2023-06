Actrice Shannen Doherty 'bang' in update over uitgezaaide kanker

Shannen Doherty (52) heeft in een video op Instagram aangegeven allerminst gerust te zijn over haar strijd tegen kanker. De Amerikaanse actrice, die na in 2021 hersteld te zijn weer ziek werd, vertelt dat ‘haar angst nu meer dan duidelijk is’.

Zo heeft Doherty nu onder meer last van ‘claustrofobie’, is te lezen in het bericht bij de video. Doordat de ziekte zich in het vierde stadium bevindt is de voormalig hoofdrolspeelster van de tienersoap Beverly Hills, 90210 al voor langere tijd ongeneeslijk ziek verklaard.

Lees ook Shannen Doherty geeft ondanks uitgezaaide kanker niet op

Maar helemaal uit het veld geslagen lijkt ze nog niet. ,,Ik heb het geluk dat ik geweldige artsen heb zoals Amir Mirahdi en alle andere specialisten van het Cedar Sinai. Maar de angst, de ongerustheid en de timing van dit alles. Zo kan kanker er dus uitzien.”

De borstkanker waar ze in 2015 mee werd gediagnosticeerd was voor de Charmed-actrice een van de redenen om te spelen in de film Breast Cancer Bucket List (2021). Voor die film en de Breast Cancer Research Foundation maakte de actrice ook nog andere content.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: