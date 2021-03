Actrice Sharon Stone jarenlang seksueel misbruikt door haar opa

Nadat eerder al bekend werd dat Sharon Stone door een van de producers van de film Basic Instinct werd gevraagd om met een tegenspeler naar bed te gaan, heeft de actrice nu ook laten weten als kind jarenlang misbruikt te zijn door haar opa. En niet alleen zij, maar ook haar jongere zusje Kelly. Dit is te lezen in haar autobiografie The Beauty of Living Twice.

De vader van Sharons moeder, Clarence Lawson, was degene die zich vergreep aan de meisjes, waarbij hij werd ‘geholpen’ door zijn vrouw, die eveneens misbruikt en daarbij mishandeld werd. De vrouw sloot de meisjes met haar man op in een kamer wanneer ze op bezoek kwamen, iets wat begon toen Sharon en Kelly slechts kleuters waren.

Toen Lawson overleed aan een hartaanval, porde Sharon hem in zijn opgebaarde lichaam dat in de kist lag. ,,Ik was toen 14 jaar oud. Ik wilde zeker weten dat hij dood was en dat deze nachtmerrie voorbij was. Kelly was toen 11 jaar, maar die begreep me meteen’’, aldus Stone.

Eerder deze maand onthulde Stone al dat ze tijdens filmopnames werd gevraagd of ze naar bed wilde gaan met een tegenspeler om zo ‘een chemie te ontwikkelen’. Ook dat is te lezen in de autobiografie die vandaag verschijnt.

,,Ik heb geen spijt van de dingen die ik in mijn leven heb gedaan, alles heeft me een les geleerd. Daarom ben ik ook letterlijk een open boek in mijn boek: dit is de waarheid, dit is wat er is gebeurd. Misschien heb ik mijn leven meer meegemaakt dan sommige mensen ooit zullen beleven, maar ik ben nu wel op het punt gekomen waarop ik heel zen en boeddhistisch ben geworden. Ik heb rust in mijn lijf gekregen.’’