Actrice The Queen werd uitgenodigd voor diner in Buckingham Palace: 'Publiek werd verliefd op haar’

Omstreden leven Marco Kroon verfilmd: 'Kan het erger voor hem? Ik denk het niet'

Het leven van de in opspraak geraakte oorlogsheld Marco Kroon wordt verfilmd. Regisseur Roel Reiné (bekend van de film Michiel de Ruyter) geeft zijn eigen interpretatie aan Kroons heldendaden in Afghanistan, zijn opgelopen trauma en zijn strijd met justitie, maar is niet bang dat hij het leven van de geridderde commando daarmee weer op zijn kop zet. ,,Kan het erger voor hem? Ik denk het niet”, zegt hij als deze krant de set bezoekt.

