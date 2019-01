Actrice vat verlies bij Musical Awards weinig sportief op: ‘Godverdomme!’

Bierman en La Rose waren met drie andere actrices genomineerd in de categorie en woonden vanavond de uitreiking bij in het Amsterdamse RAI Theater. Kennelijk vond Bierman dat ze voor haar rol in Mamma Mia! wel een beeldje had verdiend, want het verlies viel haar ogenschijnlijk slecht.



Al bij het uitspreken van La Rose’s naam door prijsuitreikers Ellie Lust en Rik van de Westelaken was de onvrede van Biersmans gezicht af te lezen. Ze riep ‘godverdomme’ en stond op om dat woord nog een paar keer te herhalen. Hoewel het goed mogelijk is dat de actrice een grap maakte, zag het geheel er toch enigszins serieus uit.



Wellicht besefte Hilke zich meteen dat niet alleen zijzelf, maar ook haar musical Mamma Mia! dit jaar geen kans meer zou maken op een award. Haar nominatie was namelijk de enige voor de Abba-musical.