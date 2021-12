Ad ziet huis afbranden en aannemer 120.000 euro ‘stelen’, kijkers Thijs Zeeman helpen

Die had te weinig personeel om het huis op te knappen, maar besloot wel alvast het dak te slopen. Er waren geen mensen om het ook weer dicht te maken en tijdens de eerste de beste regenbui stroomde het water Ads huis in.

Gelukkig kwam hij in contact met Stef, een nieuwe aannemer die hem alle vertrouwen gaf dat hij van de woning weer een veilig thuis zou maken, vooral voor Ads dochter. Dat liep anders.

Geen geweten

Stefs werk bestond volgens Ad vooral uit het indienen van declaraties, terwijl hij in de woning vrijwel niets deed. De man was zo’n gladde prater dat de wanhopige Ad steeds akkoord ging, waardoor hij nu 118.000 euro zou hebben betaald. Zijn huis is nog steeds een ravage en Stef heeft de klus teruggegeven, maar het geld gehouden.