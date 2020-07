Addy van den Krommenacker verrast door eigen lied op Spotify: ‘Dit is wel heel apart’

Lang voor Addy van den Krommenacker succesvol werd als modeontwerper hield hij zich bezig met zijn andere grote liefde: muziek. Als begin twintiger zong hij in bandjes en schreef hij teksten voor liedjes. ,,Vanwege problemen met mijn stem moest ik op mijn tweeëntwintigste stoppen met zingen”, aldus Addy. Zijn favoriete nummer was Unchaned melody van The Righteous Brothers, uit de Hollywoodhit Ghost– met Demi Moore en Patrick Swayze in de hoofdrol. ,,In 2010 werd ik gevraagd door producent Cees Vermeulen Windsant om het nummer in het Italiaans op te nemen. Ik wilde alleen niet dat het werd uitgebracht. In een uur stond het erop. Een dag later kwam hij met het cd’tje, maar ik gaf aan dat ik er echt niets mee wilde doen.

Vermeulen bleef volgens Addy proberen hem over te halen het nummer toch uit te brengen, maar Addy had inmiddels furore gemaakt als modeontwerper en hij wilde de aandacht bij zijn werk als couturier houden. ,,Ik heb zelfs een assistent ingeschakeld om Vermeulen ervan te weerhouden het lied alsnog uit te brengen. Ik dacht dat het allemaal was afgehandeld. En nu, jaren later, staat het ineens op Spotify en iTunes.”

Addy noemt de situatie ‘heel apart’. Toch doet het hem wel iets. ,,Ik heb het destijds dan allemaal geweigerd, ik ben er wel trots op.” Wie het nummer uiteindelijk op de muziekdienst heeft gezet, is Addy een raadsel. ,,Ik weet ook niet hoe lang het er al op staat, maar ik ben wel benieuwd wie er de inkomsten van opstrijkt.”

Ruth Jacott

Wereldkundig maken hoefde van Addy dan niet, hij koestert het nummer wel al die tijd en plaatste het ook onder een YouTube-filmpje dat hij in 2015 maakte ter ere van zijn 65e verjaardag. Dat wordt opgemerkt door zangeres Ruth Jacott, die hem vervolgens vraagt op te komen treden tijdens haar concertreeks. Addy is vereerd en stemt in. Bij die gelegenheid kleedt hij meteen ook de zes achtergrondzangeressen. ,,Het is een van de meest bekeken video’s van Ruth Jacott uit die show”, zegt Addy trots. Aanvragen om weer te gaan zingen slaat hij desondanks af. ,,Ik schrijf nog wel teksten, maar ik ben druk met mijn carrière. En ik ben blij dat het zo is gegaan hoor. Stel dat ik op mijn twintigste popartiest zou zijn geweest, dan was ik nu uitgerangeerd. In de modewereld kun je langer mee.”

Het gaat Addy, die na zijn faillissement in 2019 een doorstart maakte, inmiddels weer voor de wind. ,,Ja, het gaat goed. Corona kwam er wel tussendoor, maar die tijd heb ik gebruikt om filmpjes te maken die laten zien hoe ik werk, hoe mijn creaties tot stand komen. Dat sloeg enorm aan. Zo kon ik heel veel mensen kennis laten maken met mijn vak.”

We hebben muziekproducent Cees Vermeulen gevraagd om een reactie. Die was vanavond niet bereikbaar voor commentaar.