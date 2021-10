Adele deelt fragmentje van nieuwe single

In de bijbehorende zwart-wit-video is te zien hoe de 33-jarige Adele, met haar iconische eyeliner en zwart gelakte nagels, een cassettebandje in haar autoradio stopt. Eenmaal op de hobbelige weg waait bladmuziek haar auto uit. Op de achtergrond is pianomuziek zonder zang te horen.

Vorige maand werd bekend dat Adele na bijna vijf jaar stilte in december terugkeert op het podium. De Someone like you-zangeres brengt in de wintermaand een nieuw album uit, Adele 4, en treedt daar vervolgens mee op in het Amerikaanse Las Vegas.