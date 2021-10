Adele lanceert Easy On Me: nieuwe single nu al meer dan 10 miljoen keer beluisterd

The beast must die Jared Harris kruipt in de huid van een ploert: ‘Hij is een ongelofe­lij­ke narcist’

8:37 Zonder twijfel is Jared Harris (Mad Men, The Crown, Chernobyl) in televisieseries een van de meest gewaardeerde acteurs van dit moment. Hij bewijst dat opnieuw in de psychologische thrillerreeks The Beast Must Die, waarin hij een enorme ploert speelt die een kind heeft doodgereden.