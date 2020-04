Adele verkoopt landgoed met miljoenenverlies om scheiding te bekostigen

Zowel Adele als de 45-jarige Simon waren eigenaar van het enorme landgoed. Het koppel zette het te koop nadat Adele vorig jaar de scheiding in gang zette. De twee kochten de afgelegen villa in 2017 voor zo'n 4,5 miljoen euro. Daarvoor kregen ze een 18de eeuws huis op 35 hectare land, 13 slaapkamers, 9 badkamers, een inpandig zwembad en een tennisbaan. Het landgoed is nu met een verlies van 1,1 miljoen euro verkocht.

Dat is niet haar grootste zorg, want Adele trouwde in 2016 in gemeenschap van goederen. De helft van haar enorme fortuin gaat dus naar haar ex. Gezien het feit dat het vermogen van de hitzangeres op maar liefst 160 miljoen euro wordt geschat, lopen de verliezen hoog op. Naar verluidt wil de Britse er alles aan doen om de scheiding zo vlot mogelijk te laten verlopen, om zo zoontje Angelo (7) te sparen. Daarvoor is ze bereid om rake klappen te incasseren.