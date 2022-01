Adele zegt na concertreeks in Las Vegas ook optreden bij BRIT Awards af

De organisatoren van het evenement, dat plaatsvindt in de Londense O2 Arena, hebben volgens bronnen dagelijks contact met Adeles team om te kijken of er wellicht iets via een videoverbinding gedaan kan worden. ,,Ze willen haar er hoe dan ook bij betrekken, ook al is het niet in levende lijve. Natuurlijk baalt de organisatie enorm, maar wat doe je eraan als iemand ‘nee’ zegt? Buiten het feit dat er een vervanger qua entertainment gevonden moet worden, moet er ook gezocht worden naar iemand die eventuele prijzen voor haar in ontvangst kan nemen, mocht ze in de prijzen vallen.’’