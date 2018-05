Adidas neemt tóch afstand van slavenopmerking Kanye West

Filmrecensies Unsane laat kijker twijfelen aan geestelij­ke gesteld­heid van personage

11:00 Het AD brengt elke week op donderdag recensies van films die in première gaan. Deze keer: de natuurdocumentaire Blue, de zwarte komedie The Death of Stalin, de tragikomedie Normandie Nue en de thriller Unsane.