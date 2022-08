Adriaan van Dis zocht Rushdie op in safehouse: ‘Die mannen met wapens vergeet ik nooit meer’

De aanslag op het leven van topschrijver Salman Rushdie is bij Adriaan van Dis (75) als een mokerslag aangekomen. De Nederlandse schrijver was in de jaren 90 voorzitter van Rushdie Defence Committee Nederland en heeft Rushdie meermaals ontmoet. ,,Er blijkt toch nog een gek rond te lopen die even 3 miljoen dollar wil vangen”, verzucht Van Dis in gesprek met deze site.

Het Rushdie Defence Committee Nederland streed in de jaren 90 voor de opheffing van de fatwa, het doodvonnis tegen Rushdie. In die periode is door het comité op elk denkbaar politiek niveau onderhandeld en gelobbied. Het comité bracht stapels petities, brieven en oproepen uit en begon een kritische dialoog met Iran. Ook werd via stille diplomatie druk uitgeoefend op de Iraanse autoriteiten. Om de stille diplomatie niet te verstoren, en om escalatie te voorkomen, ging het Rushdie Defence Committee Nederland vanaf het begin omzichtig te werk.

In die tijd probeerde het comité er ook voor te zorgen dat Rushdie weer vrij door Europa kon vliegen. Luchtvaartmaatschappijen durfden het lange tijd niet aan om Rushdie te vervoeren, uit angst voor escalatie en geweld. ,,Het is ons die tijd gelukt om KLM ervan te overtuigen om Rushdie te vervoeren. Daar had hij gewoon recht op”, vertelt Van Dis.

Ondertussen is het Nederlandse comité al vele jaren ontbonden. Rushdie wilde niet langer aan de fatwa en de vele negatieve ervaringen herinnerd worden. ,,Dat is natuurlijk begrijpelijk”, zegt Van Dis. ,,Ik kijk nog altijd terug op een mooie, waardevolle periode waarin we flink wat intensieve debatten over het vrije woord hebben mogen voeren. Die debatten heeft Rushdie als heel positief ervaren.” Van Dis en Rushdie zijn goede bekenden van elkaar, ze hebben elkaar vaak ontmoet en het contact is altijd gebleven.

Quote Wij werden er al zenuwach­tig van, kun je nagaan wat dit voor Rushdie moest zijn geweest Adriaan van Dis

Safehouse in Londen

In de tijd dat Rushdie ondergedoken zat, zochten Van Dis en een delegatie van het comité hem in zijn safehouse op in Londen. ,,Dat vergeet ik van mijn leven niet meer. Die mannen met zware geweren op het dak, die ons met walkietalkies in het gebouw begeleidden. Wij werden er al zenuwachtig van, kun je nagaan wat dit voor Rushdie moest zijn geweest. Al die jaren, zonder vrijheid. Hij heeft het hier ontzettend moeilijk mee gehad.”

Van Dis vreesde indertijd voor het leven van Rushdie. ,,De spanningen liepen die periode enorm op. Ik maakte me toen wel zorgen ja. In de loop der jaren waren die zorgen wel weggenomen, maar nu blijkt dat er dus toch nog iemand was die nog even geld wilde vangen en naar het Paradijs wil gaan. Ik hoop echt dat Rushdie er weer bovenop komt.”

‘Zeer vriendelijke en sympathieke man’

Van Dis sprak Rushdie tien jaar geleden voor het laatst in levende lijve, tijdens een evenement in New York. ,,Rushdie is een buitengewoon getalenteerde schrijver en een zeer vriendelijke en sympathieke man. Zijn belangrijkste werk, De duivelsverzen, kan ik iedereen van harte aanbevelen. Het is een literair hoogstandje, een geweldig spel waarbij Rushdie speelt met de Koran en met bijbelse teksten. Er wordt vaak gedacht dat hij met dit boek de islam wilde beledigen, maar het mooie is juist dat hij beide kanten bespot.”