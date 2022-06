Advocaten Johnny Depp spreken van ‘eerlijk’ proces tegen ex

met video's Hoe een auditie bij American Idol van Adam Lambert de frontman van Queen maakte

Als zelfs Queen Elizabeth met een lepeltje op een kopje op de melodie van jouw hit mee tikt, dan ben je relevant. Weer was het de iconische rockgroep Queen gelukt om een spetterend optreden te geven, nu op het jubileumfeest van de 96-jarige vorstin. Ook zonder de onvervangbare Freddie Mercury staat er nu een formatie van formaat, mede dankzij nieuwe frontman Adam Lambert. Maar hoe kwam de zanger van hits als Whataya want from me en Ghost town bij de Britse rockers terecht?

6 juni