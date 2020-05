Advocaten Mary-Kate Olsen zetten vaart achter scheiding Sarkozy

Mitch Winehouse werkt aan nieuwe film over dochter Amy

7:44 De vader van de in 2011 overleden Amy Winehouse, Mitch, is bezig een biopic over zijn beroemde dochter te maken. De film zou in de stijl van Queen’s Bohemian Rhapsody en Elton John’s Rocket Man gemaakt moeten worden, laat de 69-jarige Mitch aan The Mirror weten.