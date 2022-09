Afblazen tv-deal in Frankrijk kan grote gevolgen hebben voor overname Talpa door RTL

De voorgenomen deal tussen TF1 en M6 had veel weg van de plannen van de Nederlandse zenders. RTL en Talpa maakten in juni 2021 bekend samen te willen. Met een sterk mediaconcern moest de concurrentie worden aangegaan met grote techbedrijven. RTL Nederland zou 70 procent van de aandelen krijgen, Talpa 30 procent. John de Mol zou zich na de overname meer willen richten op het bedenken van nieuwe programma’s en formats.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet nog een beslissing nemen over de overname van Talpa door RTL. In januari dit jaar maakte de ACM al bekend dat er een diepgaand onderzoek nodig was naar deze overname. De Franse mededingingsautoriteit vindt dat de nieuwe mediagroep die in Frankrijk zou ontstaan door het samengaan van TF1 en M6, een te grote machtspositie zou krijgen. Zij stelt daarom als voorwaarden voor het doorgaan van de fusie dat tenminste de televisiezender TF1 of de zender M6 zou moeten worden afgestoten. Daar zagen de betrokken mediaondernemingen Bouygues en RTL Groupe vanaf waarop de fusie werd afgeblazen.