‘Afgelaste shows Adele kunnen concertzaal 130 miljoen euro kosten’

,,Meerdere bronnen uit Las Vegas hebben me verteld dat de mensen bij Caesar’s Palace echt in de rats zitten omdat ze op een miljoenenverlies afstevenen”, meldt de doorgaans goed ingevoerde ITV showbizz-correspondent Ross King.

,,Het is hen er dan ook aan gelegen om de shows later dit jaar te laten plaatsvinden, maar vooralsnog zijn ze daar niet zeker van. En dat komt omdat er meerdere redenen zijn voor het afzeggen van de concerten. Adele gooit het op het coronavirus en dat haar team er niet klaar voor is, anderen zeggen dat ze relatieproblemen heeft en dat dat de reden is van het lastminute cancellen. Hoe dan ook: Caesar’s zit met een groot probleem,” aldus King.