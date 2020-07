Afrikaanse hit Alane overgoten met 2020-sausje in nieuwe Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 27. In de lijst zien we 2 zittenblijvers, 3 binnenkomers, 14 stijgers en 21 zakkers.

Tigers

Je kent Bilal Wahib misschien uit series als Spangas, Toon of Mocro Maffia maar hij maakt ook al een tijdje muziek. Zo leverde hij met Vliegen de titelsong voor de film De Libi af. Zijn track met Bizzey, Video Vixen, schopte het eerder dit jaar niet tot de Top 40 maar dat lukt nu wel met Tigers. Sinds de release staat de track op de eerste plek van de streaminglijsten. Deze week is het de een na hoogste nieuwe in de Top 40 op nummer 26.

Alane

Ruim 22 jaar geleden werd Alane de tweede nummer 1-hit in de Afrikaanse taal. En als we heel precies zijn was dat in het Batoekana. Wes Madiko stond er in november en december van 1997 acht weken mee op nummer 1. De Duitse dj en producer Robin Schulz blies het stof van het nummer af en besloot de track te overgieten met een 2020-sausje. Niet zonder succes want afgelopen week was het de Alarmschijf en deze week komt de nieuwe versie van Alane als hoogste nieuwe de lijst binnen op nummer 24.

Volledig scherm © PR

Savage Love

De nummer 2 van vorige week, Breaking Me van Topic en A7s, zakt een plekje en moet buigen voor het TikTok-geweld op de bovenste twee plaatsen. In Nederland swipen dik een miljoen gebruikers dagelijks ruim een half uur door de korte muziekfilmpjes en de bijbehorende deuntjes weten nu serieus vat te krijgen op de hitlijst. Savage Love is een slim gemaakte track rond Laxed – Siren Beat en daarmee knallen Jason Derulo en Jawsh 685 nu 24 plaatsen omhoog naar nummer 2.

Banana

Die andere TikTok-hit, Banana van Shaggy en Conkarah, werd eerder Alarmschijf en het Foute Anthem van 2020. Vorige week werd het voor Shaggy zijn derde nummer 1-hit en ook deze week staan de twee Jamaicanen er mee op de eerste plek.

Of Savage Love komende week nóg verder weet te stijgen hoor je komende vrijdag vanaf 14.00 uur op Qmusic in een nieuwe Top 40. En natuurlijk is er iedere werkdag, even na 18.00 uur, de Top 40 Update met de laatste ontwikkelingen uit de Enige Echte.