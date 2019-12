Afrojack op zijn knieën voor Elettra Lamborghini

‘Mijn beste vriend heeft me twee dagen geleden ten huwelijk gevraagd’, begint de brunette haar liefdesnieuwtje. ‘Hij is de liefste en mooiste persoon die ik ooit in mijn leven heb ontmoet en de enige man die ik echt een man kan noemen. Elke dag denk ik na over hoe gelukkig ik ben dat ik iemand heb gevonden met een groot hart zoals hij.’



Elettra stelt dat veel mensen 'het voelen wanneer het de ware is’. Daar sluit ze zich inmiddels volledig bij aan. ‘Ik voelde het al vanaf het begin: dit is voor altijd.’



De twee tortelduifjes maakten vorig jaar hun opwachting op de rode loper van de MTV EMA’s. De zender wist toen ook te melden dat Afrojack en Lamborghini aan het daten waren. Niet veel later bevestigden de twee hun liefdesavontuur met een kiekje op sociale media.



De 25-jarige Elettra Lamborghini deed onder meer mee aan Super Shore, de Italiaanse variant van Jersey Shore. Ze was ook te zien in de Engelse variant van de serie, Geordie Shore.