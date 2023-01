Aftrap Married at First Sight kent al meteen een verrassing

Het nieuwe seizoen van Married at First Sight is nog maar één aflevering onderweg, toch bevatte het trouwprogramma al een verrassende wending. Het eerste koppel dat trouwt, Brabander Martijn (50) en de Amsterdamse Nicole (47), blijkt al meer van elkaar te weten dan verwacht.

Voor zowel Martijn als Nicole is Ibiza een favoriete vakantiebestemming. Of ze elkaar op het feesteiland al eens tegen het lijf zijn gelopen, wordt uit de eerste aflevering niet duidelijk. Maar dat de vriendengroep van Nicole Martijn bekend voorkwam, dat bleek wel bij het altaar. Terwijl Martijn op zijn onbekende bruid stond te wachten, ontwaarde hij achter in de zaal aan de kant van Nicoles aanhang bekende gezichten. ,,Er valt een kwartje”, zei hij terwijl Nicole nog onderweg was naar de zaal.

Terwijl zijn aanstaande schoonmoeder moeite deed zo onopvallend mogelijk mee te luisteren, fluisterden achter haar twee van Nicoles naasten tegen elkaar dat Martijn een ex is van iemand die zij kennen. Toen Nicole en Martijn elkaar eenmaal zagen, was er niet direct sprake van herkenning. Wel vertelde hij zijn bruid dat hij enkele van haar vrienden een paar weken eerder op Ibiza had ontmoet.

Of die bewuste ex ook in de zaal zit, wordt in de eerste aflevering nog niet duidelijk. Bij de aftrap dook wel onverwachts een ander bekend gezicht op. De barman die heel even in beeld kwam, was duidelijk herkenbaar als Rein, die vorig jaar trouwde met Danny en vervolgens ook weer van hem scheidde.

Deze week (woensdag en donderdag) zendt RTL 4 ook de tweede en derde aflevering uit.

