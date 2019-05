‘Afwijkende horror voor een habbekrats? Doen!’

Hij ziet vooral het Oscarwinnende Get Out uit 2017 – een vlijmscherpe horrorsatire over zwart zijn in een door witte mensen gedomineerde samenleving – als een visitekaartje van zijn in 2000 opgerichte Blumhouse Productions. Evenals The Purge uit 2013 over wapenbezit in Amerika. Maar ook minder sociaal relevante en meer pure horrorfilms als Paranormal Activity (2007) en Sinister (2012), kleuren Jason Blums productiestal.