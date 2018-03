Airen Mylene bevallen van zoon Bodhi

Emotionele Sylvie Meis blikt terug op Let's Dance-avontuur

17:30 Het is een moeilijke dag voor Sylvie Meis. Vanavond gaat het nieuwe seizoen van het Duitse Let's Dance van start, maar voor het eerst in zeven jaar zonder de blondine. En dat is even slikken. ,,Ik wens de hele Let's Dance-familie een fijne aftrap van het seizoen vanavond! Ik mis jullie allemaal'', schrijft ze op Instagram.