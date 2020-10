Akwasi bij Jinek riep eigenlijk alleen nog maar medelijden op

Grote zorgen bij politie: Opsporing Verzocht krijgt lange zomerstop en wordt ingekort

28 oktober Het succesvolle AvroTros-programma Opsporing Verzocht gaat volgend jaar zomer veertien weken van de buis. Ook worden de afleveringen per 1 januari met wel twintig minuten ingekort. Dat is althans het voornemen van de publieke omroep, bevestigt de nationale politie. ,,Wij proberen dit te voorkomen en zijn in gesprek met de betrokken partijen. Dit vinden wij écht geen goed idee”, laat een woordvoerder vanavond weten.