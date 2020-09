Akwasi ontvangt FunX Award voor strijd tegen racisme

Akwasi heeft gisteren tijdens de uitreiking van de FunX Awards de Power Award in de wacht gesleept. Volgens de radiozender is de rapper, die dit jaar onder vuur kwam te liggen na omstreden zwartepiet-uitspraken, een held en een boegbeeld in de strijd tegen ongelijkheid in Nederland.

Akwasi is FunX dankbaar voor de erkenning, zo liet hij gisteren weten. Hoewel hij blij is met de prijs, benadrukte hij ook dat de award symbool staat voor een groter doel. ,,Deze award wil ik graag opdragen aan iedereen die weleens een vuist in de lucht heeft gegooid. Gooi ‘m nog hoger en raak de sterren aan.”



De Power Award is dit jaar voor de eerste keer uitgereikt. De prijs zal voortaan ieder jaar worden overhandigd aan iemand die een belangrijke maatschappelijke bijdrage voor de doelgroep van de radiozender heeft geleverd.

Opruiend

De rapper kwam in juni in opspraak nadat hij tijdens de Black Lives Matter-demonstratie zijn speech afsloot met de volgende woorden: ,,Op het moment in november dat ik een Zwarte Piet zie, ik trap hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.” Vorige week oordeelde het Openbaar Ministerie in Amsterdam dat zijn uitspraak ‘opruiend’ was en daarmee strafbaar. Toch werd Akwasi, die afstand heeft genomen van zijn opruiende woorden, niet vervolgd en besloot de officier van justitie de zaak voorwaardelijk te seponeren.

Deze week werd duidelijk dat minstens 10 van de 44 mensen die aangifte hebben gedaan tegen rapper Akwasi een zogeheten artikel 12-procedure aanspannen bij het gerechtshof. Ze zijn het er niet mee eens dat het Openbaar Ministerie heeft besloten de rapper niet te vervolgen voor zijn uitspraak over Zwarte Piet tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam. Ze willen dat justitie Akwasi alsnog gaat vervolgen.

Boef

Rapper Boef was gisteren de grote winnaar tijdens de FunX Music Awards. De rapper sleepte in aanloop naar de uitreiking van woensdagavond al twee awards in de wacht en kan er daar nu nog twee bij optellen. Hij won gisteren de prijs voor beste mannelijke artiest van het jaar. Voor het nummer Tout Est Bon kan hij het beeldje voor beste nummer op zijn schoorsteenmantel zetten. Eerder werd hij ook al uitgeroepen tot beste mc (master of ceremonies) en werd zijn album Allemaal een droom bekroond.

