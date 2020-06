Akwasi speelt negen concerten binnen drie dagen in Paradiso

Kunstenaar, rapper, poëet, schrijver, acteur, theatermaker, columnist en activist Akwasi Owusu Ansah (1988) brak in 2008 door als lid van de succesvolle hiphopformatie Zwart Licht. Zijn eerste soloalbum Daar Ergens bracht hij uit in 2014. In maart van dit jaar verscheen Sankofa, zijn tweede soloplaat.

Akwasi is ook bekend als mensenrechtenactivist en tv-persoonlijkheid: zo was hij in het verleden vaak te zien als tafelheer in De Wereld Draait Door, schrijft hij maatschappijkritische gedichten en spreekt hij zich in de media geregeld uit tegen racisme, zoals deze week nog.