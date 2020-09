Akwasi wenste jaren terug Zwarte Piet en Sinterklaas dood, is dat strafbaar?

Peter R. de Vries na vijf jaar weer te zien in bioscoop met sinter­klaas­film

4 september Peter R. de Vries is binnenkort voor het eerst in ruim vijf jaar weer in de bioscoop te zien. De RTL-misdaadverslaggever speelt in De Grote Sinterklaasfilm de rol van rechercheur. Het gaat om een rol met tekst, bevestigt distributeur WW Entertainment.