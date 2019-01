Al 100.000 bezoekers voor Engelstalige Cats

De Engelstalige versie van de hitmusical Cats heeft inmiddels meer dan 100.000 bezoekers getrokken in de Nederlandse theaters. Dat heeft producent Proud to Present bekendgemaakt.

De voorstelling is momenteel te zien in het RAI Theater in Amsterdam en gaat daarna naar het Luxor Theater in Rotterdam. In april is het stuk nog te zien in Breda en Groningen.

Cats geldt als een van de moeilijkste dansmusicals die ooit zijn gemaakt. Het is de eerste keer in ruim tien jaar dat de klassieker van componist Andrew Lloyd Webber in Nederland te zien is.

Sinds de wereldpremière speelde Cats onafgebroken gedurende een recordperiode van 21 jaar zo'n 9000 voorstellingen in Londen. Inmiddels bezochten meer dan 81 miljoen mensen in meer dan dertig landen de show, die al in vijftien talen opgevoerd werd.