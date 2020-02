Alain Clark wil op tournee door China. Maarja, dat coronavirus...

,,Ik heb er nu discussie over met mijn bandleden”, stelt Clark. ,,Ik kan er wel heel luchtig over doen, maar het zal je maar gebeuren. Anderzijds: China is wel heel groot. En voorlopig treft het virus vooral ouderen.”

De tournee zou eind april zijn. ,,We hebben een app-groepje met de band waarin we nu naarstig overleggen. En anders ga ik gewoon een solotourtje doen.”

Eerst staat voor Clark nog een korte Nederlandse tournee op het programma, op zondagmiddagen in februari en maart. Daarnaast is hij druk met een interviewserie In conversatie met, waarin fans hun grote idolen aan vragen kunnen onderwerpen. De eerste sessie is op 15 maart in het Concertgebouw, met Ali B als ‘slachtoffer’.