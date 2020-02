Alanis Morissette viert Jagged Little Pill-jubileum in Ziggo Dome

De show is onderdeel van het Europese deel van haar tour waarmee ze de 25ste verjaardag van haar iconische album Jagged Little Pill viert. Dankzij die plaat, waarop hits als Ironic en You Oughta Know staan, brak Alanis wereldwijd door. Van het album gingen wereldwijd 33 miljoen exemplaren over de toonbank en leverde Alanis ook nog eens een Grammy op.

Dit voorjaar brengt Alanis voor het eerst in acht jaar een nieuw album uit. De release van Such Pretty Forks In The Road staat gepland voor 1 mei.