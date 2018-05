Albert Verlinde: Het is alsof ik het nu echt zelf moet doen

André Rieu: Herman Krebbers was mijn grote voorbeeld

4 mei Hij gold als een van de grootste Nederlandse violisten. Herman Krebbers, tientallen jaren concertmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest, overleed na nu bekend is geworden woensdag 2 mei op 94-jarige leeftijd in Tilburg. ,,Hij was mijn grote voorbeeld...", reageert André Rieu.