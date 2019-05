Albert Verlinde: Kijker zit niet op 6 Inside te wachten

Hij noemt het stoppen ‘ontzettend vervelend voor het team’. ,,Ze hebben zo hard gewerkt om dit programma te maken, met zoveel enthousiasme en veel plezier", zei Verlinde, die erkent dat het programma kampt met tegenvallende kijkcijfers. ,,Op de een of andere manier zit de kijker er niet op te wachten. U was er wel, maar niet meer zo heel veel", richtte hij zich tot de kijkers. Verlinde, die voor het programma 6 Inside terugkeerde naar SBS6, noemde de show ‘een avontuur’.



Jan Versteegh: ,,Ik vind het vooral belangrijk te zeggen dat we er met heel veel lol aan hebben gewerkt. We hebben er veel plezier aan beleefd. Dat is ook belangrijk." Patty Brard, die nog niet zo lang aan het programma is verbonden, prees de opstelling van Versteegh en Verlinde. ,,Ik wil jullie allebei prijzen voor jullie enthousiasme, jullie liefde en loyaliteit."



SBS6 maakte vanmiddag bekend dat 6 Inside op 28 juni stopt en geen tweede seizoen krijgt. SBS6 maakt op korte termijn bekend welk programma gedurende de zomer op werkdagen tussen 18.00 en 19.00 uur wordt uitgezonden.