Alberto Stegeman naar Hoge Raad na veroordeling nepbom bij legerbasis : ‘Gaan voor vrijspraak’

Mores kreeg in 2022 bijna acht keer zoveel meldingen binnen van wangedrag

Mores, het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector, heeft dit jaar tot nu toe in totaal 389 meldingen gehad over misstanden in de gehele culturele sector. Dat heeft bestuurslid Amber de Vente gemeld. Het aantal geregistreerde meldingen in 2021 was in totaal iets meer dan 50.

26 december