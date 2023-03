Album Adam Lambert: alsof Boy George en Caleb Followill bij elkaar in de klas hebben gezeten

Zanger Adam Lambert (41) is al sinds 2011 samen met Brian May en Roger Taylor op tournee als stand-in van wijlen Freddie Mercury. Op voorhand ook een onzalig idee, maar wie Lambert heeft zien optreden weet dat hij geen deelnemer aan de Soundmixshow is, maar de catalogus van Queen op volstrekt eigen wijze te lijf gaat.

Op High Drama doet hij hetzelfde. Songs als Do You Really Want to Hurt Me (Culture Club) en Sex on Fire (Kings of Leon) hebben op het eerste gezicht werkelijk niets gemeen, maar Lambert weet de songs elkaar te laten opvolgen alsof Boy George en Caleb Followill bij elkaar in de klas hebben gezeten.