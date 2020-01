Albums André Hazes komen opnieuw uit in boxsets

Interview Linda de Mol: Mijn quiz tegenover WIDM is een kamikazeac­tie

9:49 Linda de Mol knijpt hem een beetje. Haar nieuwe spelshow Deze quiz is voor jou, vanaf morgenavond op SBS 6, staat recht tegenover de tv-kraker Wie is de Mol? ,,Een kamikazeactie’’, vindt de 55-jarige presentatrice, die inziet dat ‘haar’ zender wel een hit kan gebruiken. ,,Maar we kunnen niet op onze rug blijven liggen.’’