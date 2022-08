Alec Baldwin denkt dat niemand vervolgd zal worden voor fataal schot op filmset ‘Rust’

Acteur Alec Baldwin heeft in een zeldzaam interview met CNN over het schietincident op de filmset van Rust in oktober vorig jaar, waarbij cameravrouw Halyna Hutchins om het leven kwam , gezegd dat hij denkt dat niemand vervolgd zal worden. Hij ,,gelooft oprecht” dat uit onderzoek zal blijken dat het schietincident een ongeluk was. De acteur heeft zelf ook een privédetective ingehuurd om de zaak te onderzoeken.

De FBI concludeerde onlangs dat Baldwin de trekker van het geweer op de set van Rust zelf heeft overgehaald. De FBI heeft het wapen onderzocht en stelde vast dat het niet kon afgaan zonder dat iemand handmatig de trekker overhaalde. Baldwin ontkende dat. Volgens hem is het alleen de vraag wie er kogels in het geweer heeft gedaan. Hij verwijst op CNN naar de rol van rekwisietenassistent Hannah Guttierez Reed, die het wapen klaarmaakte, en naar assistent-regisseur Dave Halls, die het hem aanreikte. ,,De man die over de veiligheid van de filmset gaat, verklaarde dat het pistool veilig was toen hij het aan mij overhandigde”, aldus Baldwin. Maar toch denkt hij dat geen van beiden vervolgd zal worden, omdat het een ongeluk was.

Lees ook Play Amerikaanse politie geeft beelden van filmset Rust vrij waar Baldwin dodelijk schot loste

In het interview vertelt de acteur ook dat de stress die hij heeft door het incident hem ,,jaren van zijn leven heeft gekost”. Hij denkt er nog elke dag aan. ,,Als ik mijn vrouw niet had, weet ik niet wat ik had moeten doen.” Hij liep naar eigen zeggen al vijf filmrollen mis en heeft overwogen het acteurschap vaarwel te zeggen.

Onderzoek in volle gang

Baldwin was zelfs bang om gedood te worden door aanhangers van Donald Trump, nadat de voormalige president van de Verenigde Staten had gezegd dat Baldwin moedwillig de trekker overhaalde op de filmset. ,,Hij wees naar mij en zei dat ik verantwoordelijk was voor de dood (van Halyna, red.), dus dat boezemt mij voor duizend procent angst in, ja.”

Het onderzoek naar het schietincident is nog altijd aan de gang. Voorlopig is er nog niemand in staat van beschuldiging gesteld. De familie van de cameravrouw heeft wel al een civiele aanklacht ingediend tegen Baldwin.