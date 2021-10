Alec Baldwin: ‘Mijn hart breekt voor man en zoon van cameraregisseur’

Echte kogel

Wat hier precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het lijkt er in elk geval op dat Baldwin voor een scène richting de camera moest schieten. ,,Ik kan me zo voorstellen dat Baldwin net lángs de camera had moeten schieten. Daar zit de cameravrouw dan achter. (...) Voor zo’n camera werken we vaak met een schild, want je komt dichtbij en ook van het afvuren van een losse flodder komen met kracht minuscule dingen vrij die je bijvoorbeeld niet in je hoofd wil hebben.’’