Alexandra van Hannover droeg in Monaco een prinsessenjurk waar je U tegen zegt

Rechtbank wijst verzoek van Amber Heard om Depp-zaak te verwerpen af

Een rechtbank in Virginia heeft woensdag het verzoek van actrice Amber Heard afgewezen om de uitspraak in de slepende zaak tussen haar en haar ex Johnny Depp nietig te verklaren. Dat meldt Variety. De rechter gaat niet mee in de argumenten die Heard aandroeg om de uitspraak te verwerpen.

13 juli