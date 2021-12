Alexia droeg camelkleurige H&M-jas op gezinsfoto: wat een leukerd!

Recensie Twee sterren voor chronisch sippe Sandra Bullock in Net­flix-dra­ma The Unforgiva­ble

Make-uploos, vermoeid, neerslachtig en gekweld. In The Unforgivable, nu te zien op Netflix, is Sandra Bullock nog slechts een schim van de innemende bijdehand met het wipneusje die we ooit leerde kennen in Jan de Bonts actiehit Speed uit 1994. Maar staat wezenloos voor je uit staren ook synoniem voor effectief acteerwerk?

14 december