Ali B breekt regels Voice Kids als 9-jarige meisjes hem omver rappen: ‘Liever ontslag dan kiezen’

Het was voor zangeresjes Priscilla en Anouk een battle om nooit te vergeten. Normaal gesproken betreden drie deelnemers uit één team tegelijk de bekende battle-ring in het RTL4-programma, waarna slechts een van hen door mag. Maar deze keer besloot Ali zelf de bühne op te gaan met zijn twee talentjes.



De rapper had bovendien nog een belofte na te komen. Om de kleine Anouk voor zich te winnen, had hij het meisje bij haar auditie beloofd dat ze Ronnie Flex er als coach bij zou krijgen als ze voor hem zou kiezen. Zo gezegd, zo geregeld: bij de repetities liep de Energie-rapper ineens de zaal in. De zangeresjes waren door het dolle heen - en toen moest hun optreden nog komen.