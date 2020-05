Ali B neemt het op voor Marco Borsato: ‘Als je verliest heb je echte vrienden’

Johanna ter Steege: We moeten opkomen voor ons bestaans­recht

9:00 Onder de noemer Cultuur in Actie! vindt er van 30 mei tot en met 5 juni een grote demonstratie plaats in DeFabrique in Utrecht. Zeven dagen lang, twaalf uur per dag zullen mensen die werkzaam zijn in de cultuursector optreden en vertellen waarom hun werk zo belangrijk is. ‘Stel nou dat je de muziek in je vrachtwagen niet meer kunt horen?’