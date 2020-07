Ali B(uikspier) pronkt met sixpack en Waylon foetert op overstekende bejaarde

Kim Kardashian machteloos naast Kanye: ‘Briljant maar gecompli­ceerd persoon’

19:01 Realityster Kim Kardashian heeft voor het eerst gereageerd op de opmerkelijke uitspattingen van haar man Kanye West de afgelopen dagen. Ze staat machteloos, schrijft ze in haar Instagram Stories. ‘Iedereen die dit heeft of een geliefde in zijn leven heeft met deze stoornis, weet hoe ingewikkeld en pijnlijk het is om te begrijpen’, verwijst ze naar Kanye’s bipolaire stoornis.