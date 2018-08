Ali B worstelt met boodschappenlijstje en Anna sexy kapitein voor een dag

Singer-songwriter Douwe Bob voelde zich op de kermis in Broek en Waterland heel even een scherpschutter. Of hij in zijn keurig gestreken shirt wat won, is onbekend.

Scherpschutter Bob. Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 11 Aug 2018 om 7:15 PDT

Omdat het vandaag Zoon- en Dochterdag is komt RTL-coryfee Linda de Mol met een aandoenlijk kiekje uit de oude doos waarop ze te zien is met haar pasgeboren dochter Noah (nu 18 jaar) en zoon Julian (nu 21 jaar) .

Na het vieren van Vader- en Moederdag is het tijd om alle zoons en dochters in het zonnetje te zetten. Het is namelijk Zoon- en Dochterdag vandaag. Laat daarom hieronder aan jouw zoon(s) en/of dochter(s) weten waarom jij zo dankbaar bent voor hun aanwezigheid in jouw leven. #zoonendochterdag #tagdievanjou Een foto die is geplaatst door null (@linda) op 11 Aug 2018 om 6:59 PDT

Ali B probeerde vanmorgen in de supermarkt en op slippers het kennelijk erg ingewikkelde boodschappenlijstje van zijn vrouw te ontcijferen

Spreek me niet aan in de supermarkt, ik ben de boodschappenlijst (davinci code) van mijn vrouw aan t ontcijferen 🤬🤪...en ohja fuck je mening over mijn slippers Een foto die is geplaatst door null (@alibspec) op 11 Aug 2018 om 6:07 PDT

Cabaretier Claudia de Breij viel volgens eigen zeggen bijna van het Empire State Building in New York. Het iconische gebouw is 381 meter hoog en de punt reikt tot 443 meter.

Gisteren bíjna van de Empire State Building gevallen #livingonthedge #supereng #hek #nippertje #pfieuw Een foto die is geplaatst door null (@claudiadebreij) op 11 Aug 2018 om 5:34 PDT

Chantal Janzen kon vanmorgen de verleiding niet weerstaan om haar eind mei geboren zoontje Bobby - haar 'aapje' en 'zonnetje' - te trakteren op wat liefdevolle moederknuffels.

❤️🐒☀️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Aug 2018 om 4:12 PDT

Modeblogger Anna Nooshin showt in Spanje haar strakke lijf onder het motto 'never fake it'.

Captain for the day @narsissist #neverfakeit #ibiza Een foto die is geplaatst door null (@annanooshin) op 11 Aug 2018 om 5:30 PDT

Levensliedzangeres Samantha Steenwijk heeft tevergeefs met een aaibaar interieurbontvachtje geprobeerd een look-a-like van Tina Turner te worden.

Je bent er even mee bezig, maar het resultaat is beter dan ik dacht! Let’s go ‘Tina’! #tinaturner #samanthasteenwijk Een foto die is geplaatst door null (@samanthasteenwijk) op 11 Aug 2018 om 1:57 PDT

De Volendamse vocalist Nick Schilder stuitte vanmorgen op een wel heel vertederend huiselijk tafereel: zijn vrouw Kirsten en dochtertje Jackie dicht tegen elkaar aan slapend. Het stel heeft ook nog zoontje Julian en dochtertje Nikki.

Zooo mooi dit.. 😴🙏🏻 i.p.v. 👶🏻😭🙉☺️@kirsten_schilder Een foto die is geplaatst door null (@nickschilder) op 11 Aug 2018 om 5:04 PDT

Schrijfster Daphne Deckers had een inspirerend momentje onder de zon in de Spaanse badplaats Marbella. Ze overweegt bij wijze van Plan B een bananenbedrijf te beginnen.

Ik kan altijd nog mijn eigen bananenfarm beginnen, ook wel genoemd: Plan B 😏🍌#marbella Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 11 Aug 2018 om 3:36 PDT

Ruben van der Meer is op een vaste telefoon uit het jaar 0 gestuit.

Lowbudget hoofdkantoor Een foto die is geplaatst door null (@rubenvdmeer) op 10 Aug 2018 om 23:09 PDT

Zanger André Hazes geeft het toe: hij was behoorlijk zenuwachtig toen niemand minder dan zijn eigen zoon André voor het eerst zijn vader zag optreden. Het publiek op Bonaire was de familie Hazes goed gezind en de kleine Dré genoot van elk moment.

Zo trots! Dreetje heeft voor het eerst papa gezien op het podium. Ben nog nooit zo nerveus geweest...😂 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 10 Aug 2018 om 21:54 PDT

Wat een moment! Voor de aller eerste keer papa live zien optreden! En dat publiek! Heerlijk! ❤️Bonaire Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 10 Aug 2018 om 23:16 PDT

Musicalacteur Patrick Martens heeft zich op een stil strand in Kroatië kapot geërgerd aan een man die zijn uitzicht verziekte.

Dat iemand recht voor je gaat zitten en gaat genieten van het uitzicht! #why ? #vacation Een foto die is geplaatst door null (@patrickmartens1) op 10 Aug 2018 om 5:32 PDT

Actrice Tanja Jess en haar zingende echtgenoot Charly Luske hebben gisteren met de nodige zoenen gevierd dat ze 18 jaar verkering hebben en 10 jaar getrouwd zijn.

The other night... celebrating our love❤...18 years together...10 years married... and still madly in love #loverules #inlove #togetherwerebetter #crazylove Een foto die is geplaatst door null (@tanjajess) op 11 Aug 2018 om 4:58 PDT

De totaal niet technische Jim Bakkum kan maar niet geloven dat hij is gecast voor de rol van handige klusjesman.

11 oktober in de bios, Zwaar Verliefd. Ik snap er toch niks van dat ze mij iedere keer aannemen als ‘handige jongen’. Terwijl ik écht, maar dan ook écht, twee linkerhanden heb. 🛠 #zwaarverliefdfilm Een foto die is geplaatst door null (@jimbakkum) op 11 Aug 2018 om 3:56 PDT

Quinty Trustfull hoopt in Amsterdam met het doen van de zonnegroet dat de warmte terugkeert naar Nederland. De regen is goed voor de natuur, zo geeft ze toe, maar Quinty zelf vindt er geen bal aan.

De familie Tan verblijft in Stari Grad (Kroatië), waar dochter Julia weg droomt in een idillysch straatje.

☀️ Een foto die is geplaatst door null (@julia_tan_) op 11 Aug 2018 om 1:41 PDT

Geen bikini of afgetrapt zomerbroekje voor Geraldine Kemper, maar een prinsessenjurk. De blondine liet zich op de trappen van een locatie in Kroatië stylen door een sterrenstyliste die eerder Arie Boomsma en Dionne Stax onder handen nam.

Prinsesje spelen. Ben je nooit te oud voor. 💥💃🧝🏻‍♀️ |||| Fijn weekend! |||| 📸 @feriet 👗 @brigittekramerstyling 💜 💄@bartbrom Een foto die is geplaatst door null (@geraldine_kemper) op 11 Aug 2018 om 2:06 PDT

Lieuwe Ikink, de zoon van Boulevardreporter Luuk Ikink, brengt zijn weekend door onder een wasmand.

Iemand heeft zich onder de wasmand verstopt. Een foto die is geplaatst door null (@luukikink) op 11 Aug 2018 om 2:40 PDT

Waar je topkok Herman den Blijker het allergelukkigst mee maakt: een dikke vakantieknuffel van zoon Mats (9).

Me kleine vriend kwam me bedanken voor deze vakantie#alleswaard#hijmaaktmeelkedagblij Een foto die is geplaatst door null (@hermandenblijker) op 11 Aug 2018 om 3:28 PDT

Marly van der Velden en haar vriend Mike hebben zich gisteren in een sjiek restaurant in hartje Laren tegoed gedaan aan een île flottante, ook wel bekend als een balletje eiwitschuim, drijvend in een schep crème anglaise, afgewerkt met karamelsaus.

Dit is het aller lekkerste van de hele wereld🙌🏻 #Îleflottante #georgela @george.laren @mikemeijer23 #lastnight Een foto die is geplaatst door null (@marlyvd) op 11 Aug 2018 om 3:39 PDT

Chris, de sidekick van Wietze de Jager, is wel in voor een potje twerken, maar de blonde dj vindt dat hij 'effe normaal' moet doen.