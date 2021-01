Ali heeft last van ‘lokdown’ en Nikkie schittert in glitter

Angela Groothui­zen blijft achter Omroep Zwart staan: 'Pijn van Akwasi leidt tot verkeerde acties’

10 januari Angela Groothuizen, een van de meest toonaangevende namen in het ledenbestand van Omroep Zwart, denkt er niet aan om de aspirant-zender de rug toe te keren. De ophef rondom oprichter Akwasi doet volgens haar geen afbreuk aan de boodschap en de kracht van de omroep. ,,Omroep Zwart is meer dan alleen Akwasi”, stelt de RTL-presentatrice in gesprek met deze nieuwssite.