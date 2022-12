Alicia Silverstone naakt op billboard tegen dierenleed, Demi Moore en Bruce Willis worden oma en opa

Linda de Mol twijfelt of ze wil blijven werken in de media: ‘Klap gekregen’

Linda de Mol weet niet zeker of ze in de media wil blijven werken. De presentatrice heeft het er moeilijk mee dat er op haar werd ‘ingehakt’ na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag van onder anderen haar ex Jeroen Rietbergen bij The Voice. ‘Mijn liefde voor de wereld waarin ik werk, de media, heeft ook een klap gekregen, waardoor ik niet meer weet of ik er deel van uit wil blijven maken’, schrijft De Mol in haar blad.

19 december