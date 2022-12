Alicia Silverstone poseert voor één keer naakt tegen dierenleed, Demi Moore en Bruce Willis worden oma en opa

Boete die EO kreeg voor het overtreden Mediawet met Boom­hut-show gehalveerd

De boete die de Evangelische Omroep (EO) in mei dit jaar is opgelegd voor het overtreden van de Mediawet door commerciële beïnvloeding in het jeugdprogramma De Boomhut Battle wordt gehalveerd. Dat heeft het Commissariaat voor de Media bekendgemaakt. De boete bedraagt nu 75.000 in plaats van de eerder vastgestelde 164.500 euro.

