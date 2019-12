Alisha (The Voice) reageert op opwinding mini-truitje vriendin

De 24-jarige Alisha uit Rotterdam vindt het ‘grappig’ dat veel mensen een mening over haar vriendin hebben. ,,Terwijl ik alleen maar de kleur zie, en ‘hey matching’ zeg’’, twittert ze.

Het stylistenteam van The Voice koos voor Alisha een knaloranje jurkje uit, waarin ze het vocale gevecht met Anne Wilson aanging. Achter de schermen keken twee vriendinnen, waaronder Millaa, mee. Nadat zij in beeld verscheen, regende het op Twitter reacties van mensen die haar oranje truitje niet snapten. ,,Kan iemand tegen dat meisje zeggen dat haar truitje niet goed zit?’’, vroeg iemand zich af. Anderen vermoedden dat de stof te heet gewassen was.