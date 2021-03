Alleen koning en zijn gezin aanwezig bij Koningsdag, programma digitaal vanwege corona

Een liedje van Xander de Buisonjé moet het antwoord brengen: wie vermoordde baby Sem?

29 maart De politie boort nieuwe methodes aan om een doorbraak te krijgen in onopgeloste zaken. In de hoop de vondst van een babylijkje in Doetinchem (2006) op te helderen, vroeg de politie Xander de Buisonjé een lied te schrijven.