Allereerste beelden 90210-reünie duiken op

In de video is te zien dat Tori Spelling en Brian Austin Green net als in Beverly Hills, 90210 nog steeds een setje vormen en dat de hele groep met elkaar proost op een goede afloop. Soms spelen ze hun personages, maar op andere momenten kijken de acteurs ‘als zichzelf’ in de camera.

BH90210 ziet op 7 augustus het levenslicht op de Amerikaanse zender FOX. Het is geen direct vervolg van de serie die tussen 1990 en 2000 te zien was, in plaats daarvan spelen de acteurs overdreven versies van zichzelf. Luke Perry is helaas de enige acteur uit het origineel die niet te zien is, hij overleed eerder dit jaar aan een beroerte. Of, waar en wanneer BH90210 in Nederland te zien zal zijn is momenteel nog niet bekend.