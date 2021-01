Alliantie van Evenementenbouwers eist duidelijkheid over mogelijkheden voor events

De evenementenbranche sloeg meermaals alarm in 2020, onder meer met de campagne #soundofsilence en op de eerste maandag van december 2020 met de actie #theshowmustgoon. #happynewyear naar het gelijknamige nummer van ABBA is een logisch vervolg. Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers: ,,Ik kijk vol enthousiasme naar de evenementenagenda van 2021, met grote internationale publiekstrekkers, zoals het Eurovisie Songfestival en Euro 2020, die Nederland echt op de kaart zetten. Daarnaast hebben we een rijke festivalcultuur met zo’n 1200 festivals, van klein naar groot in het hele land, en kennen we een groot aantal schouwburgen en theaters. Vrijwel iedereen in onze branche staat reikhalzend klaar om weer aan de slag te gaan. Wij maken er met alle plezier een Happy New Year van, maar we hebben toezeggingen en een garantiefonds, naar Duits model, vanuit de overheid nodig om door te kunnen gaan.”

Op straat

De Alliantie van Evenementenbouwers verlangt op 1 februari duidelijkheid over wat er wel of niet mag en kan komende maanden. Onlangs kreeg Fieldlab Evenementen toestemming voor praktijktesten die bij een zakelijk congres, theatervoorstelling en twee voetbalwedstrijden gaan plaatsvinden.



Jolanda Jansen: ,,Daar zijn we blij mee. Aan de hand van onderzoeksresultaten kunnen de eerste stappen worden gezet naar de terugkeer van veilige en verantwoorde evenementen. Ook de introductie van sneltesten kan een grote rol spelen. We moeten uiterlijk 1 februari weten waar we aan toe zijn. Dan moeten we een go hebben om te kunnen starten met voorbereidingen. Het organiseren van grootschalige evenementen vergt een lange voorbereidingstijd. We kunnen het ons niet veroorloven een tweede evenementenzomer te missen, want dan staat er straks een nog groter deel van de 100.000 mensen op straat en ligt een branche, die goed is voor 7,4 miljard omzet, compleet op zijn gat. Dan zijn niet alleen die mensen hun baan kwijt, maar de miljoenen bezoekers ook hun evenementen.”