Als Cannes-maagd heb ik tot vervelens toe gehoord hoe ‘vroeger alles beter was’

Een van de weinige Nederlandse tintjes aan deze editie van het door spuugtesten (zie mijn verslaglegging van gisteren) en mondkapjes gedomineerde filmfestival zou wel eens meteen de meest indruk kunnen maken. Met het fenomenale Elle kwam onze Paul Verhoeven in 2016 dicht bij het pakken van die felbegeerde Gouden Palm. Helaas kaapte de Brit Ken Loach toen de prijs met zijn zoveelste oerdegelijke ‘gewone arbeiders zijn ook mensen’-film, I, Daniel Blake. Dit jaar staan wederom alle seinen op groen voor de Hollander die nooit vies is van een beetje provoceren. Een handjevol uitverkorenen mocht zijn lesbische nonnen-epos Benadetta al zien (de première is op vrijdag, ik heb mijn smoking meegenomen) en zij zijn hoopvol. Vijftig jaar na Verhoevens Wat Zien Ik!, hoe briljant zou dat zijn?

Vooralsnog geen gevaarlijke concurrenten. Tenminste, ik zag zelf nog weinig imponerend spul. Ouistreham met Juliette Binoche zal geen roet in het eten gooien. De Franse acteergodin speelt een schrijver die undercover gaat in de schoonmaakwereld. En wat blijkt? Gewone arbeiders zijn ook mensen! Voor dergelijke thematiek zijn ze wel gevoelig hier. En terwijl ik dit tik, schrik ik wakker: Ouistreham dingt niet eens mee naar de Palme d’Or. Iemand moet me de verschillende filmcategorieën nog eens goed uitleggen.

Wat mij als Cannes-maagd (als bezoeker van het filmfestival dan, ik reisde voorheen nog wel eens als mediaverslaggever naar de badplaats af voor de MIP-televisiebeurs) wél tot vervelens toe is uitgelegd? Hoe vroeger alles beter was natuurlijk. Tijdens een receptie aan het strand van een of ander buitenlands pr-bureau (dat mij nog aan Matt Damon moet koppelen) hoorde ik een stortvloed aan verhalen aan van vooral oude witte mannen (ben er zelf ook een, ik weet het) die al 100 festivals achter de kiezen hebben. De een heeft ooit staan plassen naast de inmiddels gevallen viespeuk Harvey Weinstein, de ander was al ‘jaren bevriend’ met George Clooney. Na een beetje doorvragen bleek de acteur de journalist in kwestie vaag te herkennen van een eerder interview. Zei hij...

Over sterren gesproken, Matt Damon en Sean Penn moeten nog arriveren. Tot nu toe is het juryvoorzitter Spike Lee (regisseur van onder andere Malcolm X en BlacKkKlansman) die hier de scepter zwaait. Hij signeerde na een persconferentie naar hartelust posters van hem die werkelijk óveral hangen, zelfs op de schutting van het Carlton Hotel. De pers viste vooral naar een paar ouderwets politiek getinte sneren. Gooi dat muntje in zijn pet en de man doet z’n kunstje. ‘De hele wereld wordt gerund door gangsters.’ Hoppa, daar heb je je quote.

Overigens, op Lee’s pet stond het jaar 1619. Kwam begin dit jaar een Nederlandse onderzoeker niet tot de conclusie dat een Hollands schip dat jaar de eerste slaven naar Amerika bracht? Kijk aan, toch alvast een Nederlands tintje!

